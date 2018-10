Elisabatta Canalis, sexy look per Halloween: follower scatenati su Instagram

Elisabetta Canalis è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo e ha compiuto 40 anni da poco più di un mese. L'ex velina di Striscia La Notizia ed ex fidanzata di due pezzi da novanta come Christian Vieri e George Clooney, ormai da diversi anni vive negli Stati Uniti in compagnia del marito, il chirurgo italo-americano Brian Perri. I due si sono sposati a Sassari nel 2014, hanno una figlia di nome Skyler Eva di tre anni e vivono a Los Angeles.

Tra pochi giorni, il 31 ottobre, negli States si festeggerà una ricorrenza molto sentita come Halloween, festività che ormai ha preso piede un po' in tutta Europa, Italia compresa, così come il resto del mondo. Per l'occasione anche la Canalis non è voluta essere da meno e si è già preparata in anticipo per festeggiare. Il suo look sempre e comunque sexy non è passato di certo inosservato con i suoi tantissimi follower, circa due milioni, che non hanno perso tempo per commentare riempiendola di complimenti nonostante un trucco abbastanza inquietante.

