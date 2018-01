Elisabetta Canalis in lacrime in tv: "Questo viaggio sarebbe piaciuto a mio padre"

Elisabetta Canalis è tornata in tv con Le spose di Costantino e nel nuovo programma itinerante ha mostrato le sue debolezze.

Durante la tappa in Jamaica e nei Caraibi, la ex velina di Striscia la Notizia era stanchissima, così presa dalla desolazione voleva fermarsi. Poi un'illuminazione e il ricordo di suo padre scomparso quasi un anno fa: "Questo viaggio sarebbe piaciuto tanto a mio padre". Dopo aver pronunciato queste parole, Elisabetta Canalis è riuscita a stento a trattenere le lacrime, poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Elisabetta stava parlando con una ragazza del luogo, quando le ha chiesto informazioni circa le usanze del posto. "Qual è la cosa più bella nell'avere una famiglia numerosa? Perché io non ho una famiglia numerosa….", ha domandato. La giovane, quindi, le ha risposto: "I legami, non sei mai solo". Ed è stato in quel momento che la conduttrice si è sciolta in lacrime e, con la voce rotta dal pianto, ha spiegato: "Io avevo già visto ai Caraibi situazioni di questo genere ma non mi ci ero mai soffermata. In questo momento mi sono fermata e sto constatando che ci sono famiglie numerosissime. Io ho viaggiato tantissimo, non sono stata solo in posti belli di vacanza dove tutti sognano di andare. Sono andata in posti come questi grazie a mio padre e allora so che a lui sarebbe piaciuto molto".