Elisabetta Gregoraci affascinante su Instagram: i fan in delirio

L’attrice e conduttrice Elisabetta Gregoraci su Instagram ha postato una foto con una frase davvero ricca di significato e ha voluto dare un consiglio a tutti i suoi fan. Infatti, la showgirl ha scritto: “Amati di più, non te ne pentirai” . Come ben sappiamo l’ex modella e conduttrice di Made in Sud, - il programma televisivo comico in onda su Rai 2- ha mille passioni, in particolare per lo sport. Infatti ogni giorno si allena per avere un fisico perfetto e ben scolpito.

La Gregoraci insieme alla frase postata su Instagram ha pubblicato anche una scatto mentre la ritrae sdraiata su un divano in pelle di colore bianco. Ed il particolare che ha catturato l’attenzione dei follower è stata la profonda scollatura, ma non solo, perché il tutto nella foto è reso ancora più sensuale dalla sua espressione dove è possibile notare uno sguardo profondo, le sue mani tra i capelli e un suo tatuaggio con una frase sul braccio sinistro.