Elisabetta regina di stile: anche gli ombrelli sono abbinati al look

L’autunno in Gran Bretagna porta con sé tanta pioggia e gli immancabili ombrelli di Sua Maestà. Elisabetta II è una regina di “stile”: i suoi abiti, sempre super colorati, anche all’età di 93 anni, sono abbinati con cura agli accessori, che variano con il cambiare delle stagioni.

La responsabile del guardaroba reale, Angela Kelly, autrice del libro 'Dressing the Queen', dedicato ai look di Sua Maestà, pensa con lei ogni dettaglio: abito, cappello, scarpe, borsetta, gioielli, tutto rigorosamente monocromatico. Alla regina piacciono i colori accesi, sempre però intonati alla stagione. Per l’autunno predilige i colori caldi delle foglie secche e dei frutti maturi, per l’inverno opta per il blu, l’oro e il bordeux. Ai soliti accessori si aggiunge un ombrello, che protegge la regina Elisabetta, in caso di pioggia mentre è fuori. Ogni anno Angela Kelly ordina un certo quantitativo di ombrelli alla Fulton Umbrella nell’East End di Londra, insignito del Royal Warrant of Appointment, come fornitore ufficiale della Corona da quasi 50 anni. Lo ha rivelato un articolo su Io donna.

Il modello è sempre quello: con la cupola antivento trasparente, così che Queen Elizabeth possa essere riconosciuta dai suoi sudditi anche nei giorni di pioggia incessante. A variare è il colore del bordino, abbinato al tailleur del giorno. L’ordine degli ombrelli viene proprio preparato in base alla lista dei look scelti per le uscite ufficiali. Gli ombrelli di Elisabetta non rientrano mai nella collezione del marchio. Quindi, ogni pezzo è unico al mondo, disegnato appositamente per la regina e le sue esigenze. Ormai nel suo guardaroba ce ne sono un’infinità, ognuno di un colore diverso.

E chi pensa che si tratti di un inutile spreco di soldi, dovrà ricredersi: ogni pezzo viene venduto a 22 sterline, cioè a circa 20 euro. Una spesa che la Royal family può certamente sostenere, più e più volte senza rischiare la bancarotta.