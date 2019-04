Elodie e la foto sul water che scatena i fan

La cantante Elodie ama condividere sui social tutto quello che le succede, dagli allenamenti in palestra, alle feste in compagnia di Diletta Leotta, passando per le sessioni di make-up nei centri estetici. Tuttavia, di recente, ha condiviso tra le sue storie di Instagram uno scatto un tantino insolito, oltre che intimo, che ha scatenato la reazione di chi la segue.

L’ex talento di Amici di Maria De Filippi ha pubblicato una fotografia che la ritrae in bagno, seduta sul water mentre fa la pipì. Insomma, che tutti vadano in bagno è la normalità, ma che si decida non solo di fotografarsi ma anche di condividere lo scatto con il mondo social è tutt’altro affare. Nonostante già molti Vip abbiano condiviso scatti in contesti piuttosto intimi che hanno creato non poco scalpore, mai ci saremmo aspettati che a farlo fosse proprio la stessa Elodie.

Così, a didascalia della storia si legge: “Fai pipì e poi rimani un’ora seduta perché stai rincoglionita”. Di prima mattina, Elodie, con ai piedi delle divertenti ciabatte rosa a forma di gufo, si è alzata dal letto per andare in bagno ma, piuttosto che fare quello che doveva e tornare al caldo sotto le coperte, pare che si sia trattenuta sul water, come direbbero molti di noi “per riflettere sul senso della propria vita”. Nonostante ciò, anziché contemplare il muro in cerca di una risposta, Elodie ha già in mano il cellulare per immortalare il momento.

Anche in questo caso la storia sta facendo moto discutere. Tuttavia, sembra proprio che il selfie al WC sia un acchiappa like pazzesco. Che forse un pizzico di ordinaria quotidianità faccia sentire i Vip più vicini alle vicende delle persone comuni?

