Elton John rivela in Me: "Per Lady Diana Stallone fece a botte con Gere"

Dopo l'annuncio dell'uscita del film sulla sua vita fuori dagli schemi, dal titolo Rocketman, la popstar britannica Elton John pubblica anche la sua autobiografia, "la prima e l'unica" così come lo stesso cantante ha fatto sapere su Twitter. Pochi giorni fa è arrivato in Home Video, disponibile in versione dvd, blu-ray e blu-ray steelbook per Feltrinelli, il biopic Rocketman, la cui pubblicazione precede l'uscita dell'autobiografia dal titolo autoreferenziale "Me" per Mondadori (in uscita il 15 ottobre), ed entrambe le opere sono prodotte dallo stesso Elton John in collaborazione con il marito David Furnish.

In "Me", Elton racconta liberamente alcuni retroscena sulla sua vita e in particolare un aneddoto che vede protagonisti tre celebrità, tra cui la "flirty friend" del cantante nonché indimenticabile principessa Lady Diana. Nel libro, l'autore racconta di una sera in cui due divi hollywoodiani sfiorarono la rissa tra loro, per via della gelosia nutrita nei riguardi della principessa. Ed è proprio raccontando quello scontro - secondo Daily Mail- che Elton John parla della sua amica "flirty". All'intramontabile Lady D piaceva flirtare, così come riporta Tina Brown nel suo libro dal titolo Diana, "le bastava mettere di sbieco il suo bellissimo viso e guardarti di sfuggita con quegli occhi da Bambi". E in "Me" emergono i dettagli della sera "incriminata", risalente all'epoca in cui la principessa era separata da Carlo, erano i mitici anni Novanta.

La sfiorata rissa raccontata da Elton John

Nel bel mezzo di una cena tenutasi a Londra, a cui presenziarono anche il cantante George Michael e altri ospiti celebri, Diana iniziò a scambiare quattro chiacchiere con l'interprete di Ufficiale e gentiluomo, Richard Gere. Ma la cosa non fu mandata giù all'aitante re dei film d'azione, Sylvester Stallone. E a rivelare come finì quella serata è stato proprio il marito di Elton John, David Furnish, così come scrive la stessa popstar britannica. Furnish vide che i due divi stavano per fare a botte in corridoio. "Penso che fosse venuto proprio con l'intenzione di provarci con lei, ma che poi abbia visto rovinati tutti i suoi piani", ha rivelato John sull'incontro-scontro di Gere e Stallone. E i due divi si sarebbero, quindi, così "romanticamente" sfidati, al mero scopo di accaparrarsi le attenzioni della magnetica principessa.