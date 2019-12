Elton John scatenato in Australia: getta ​la valigia e manda a quel paese la security

Il "Farewell Yellow Brick Road Tour" di Elton John è approdato in Australia e i suoi effetti si sono già fatti sentire. In appena tre giorni di tour la popstar britannica si è resa protagonista di due episodi decisamente sopra le righe. Durante il live show di sabato scorso a Perth avrebbe inveito contro il personale della security, mentre all'aeroporto di Sydney avrebbe lanciato il suo costosissimo bagaglio fuori dal suo jet privato all'arrivo.

A riportare lo strano atteggiamento di Sir Elton John è il quotidiano Daily Mail, che sul portale online ha pubblicato video e foto degli episodi "incriminati". Il musicista inglese ha inaugurato la tappa australiana sabato scorso, con il concerto all'HBF Park Stadium di Perth. Mentre si esibiva, il 72 anni ha interrotto il concerto, rivolgendo la sua attenzione verso il pubblico e inveendo contro due guardie di sicurezza, che stavano cercando di portare fuori dallo stadio una donna. Nel video del concerto, pubblicato dal Daily Mail, si sente Elton John urlare dal palco: " Ehi, due guardie giurate con la ragazza ... fottutamente fuori! Lasciatela qui immediatamente ..., c** ". Il tutto sotto gli occhi increduli delle migliaia di fan accorsi per assistere al suo concerto. Elton John ha osteggiato l'atteggiamento della security per alcuni minuti continuando a imprecare contro di loro, prima di riprendere a cantare. Un atteggiamento maleducato che non è stato gradito da tutti i suoi fan, che su Twitter hanno scritto parole di fuoco contro il cantante.

Al termine del concerto di Perth, Elton John è volato a Sydney (per poi trasferirsi ad Adelaide dove aveva due live in cartellone), ma anche in quest'occasione si è fatto prendere la mano, sfoggiando, per così dire, un atteggiamento un po' sopra le righe. Atterrato nella metropoli australiana con il suo jet privato, la popstar inglese ha lanciato i suoi bagagli fuori dal portellone. Il gesto stizzito e impaziente (filmato da qualcuno e poi pubblicato dal Daily Mail) non è passato inosservato a tabloid e riviste che hanno riportato la notizia. Il lancio del borsone firmato (da migliaia di euro) ai piedi del suo assistente, richiama altri episodi simili di cui Elton John si è reso protagonista nel corso della sua lunga carriera. Nel 2004, durante il tour mondiale che lo vide toccare anche Taiwan, all'arrivo all'aeroporto di Taipei imprecò contro i media che lo avevano assalito appellando giornalisti e videomaker con male parole.