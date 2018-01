"Elton John farà un ultimo tour e poi il ritiro dai palchi"

Manca per ora una conferma del diretto interessato, ma i quotdiani britannici sono piuttosto certi di quello che scrivono e sostengono che Elton John sia vicino all'addio ai palchi. Il 70enne cantante, che ha passato più di cinquant'anni a fare musica, sarebbe pronto a lasciare dopo un ultimo tour.

La dichiarazione potrebbe arrivare già questa sera, in una conferenza stampa convocata dall'entourage di Elton e che sarà trasmessa sia a Londra che a New York. La decisione di lasciare il mondo dello spettacolo dal vivo arriverebbe in un momento in cui le sue condizioni di salute stanno peggiorando, dopo che lo scorso anno fu ricoverato a Londra in terapia intensiva, colpito da una " rara infezione potenzialmente letale " mentre tornava da Santiago del Cile in aereo.

Con più di 400 milioni di dischi venduti nella sua carriera, John è l'artista britannico più di successo nella storia e il quinto al mondo.