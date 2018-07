Elvis Costello cancella il tour europeo: "Non riesco, ho il cancro"

Elvis Costello ha un cancro e sta conducendo una dura lotta contro la malattia. Il cantautore e musicista inglese lo ha reso noto con un comunicato in cui annuncia ai fan il proprio male e rende noto di aver cancellato le sei date del tour che aveva in programma in tutta Europa: Manchester, Pola, Graz, Vienna, Tysnes and Rattvik .

Troppo stancanti le conseguenze dell'operazione chirurgica a cui ha dovuto sottoporsi per rimuovere il tumore che lo aveva colpito. Tutto è iniziato sei mesi fa, quando i medici gli hanno dato la notizia che nessuno vorrebbe mai sentire: Costello era stato colpito da un cancro. Una forma di male aggressiva ma ancora circoscritta e in quanto tale trattabile con un intervento in sala operatoria."

"Il mio dottore mi ha chiamato e mi ha detto: "sei fortunato, dovresti cominciare a giocare alla lotteria" - spiega l'artista britannico - ero sollevato perchè avrei potuto iniziare il tour prima dell'operazione".

Fortunatamente l'operazione ha avuto un esito positivo ma ora il cantautore dovrà osservare un non breve periodo di riposo prima di rientrare in forma e potere riprendere la propria attività artistica: "Le raccomandazioni per una convalescenza post operatoria variano - spiega nel comunicato - Si va dalle tre alle quattro settimane a seconda che si svolga una professione da ufficio o un lavoro che invece pressupponga sforzo fisico o la necessità di viaggiare".

"Mi scuso con i fan che avevano già comprato il biglietto - conclude - ma piuttosto che fare uno show non all'altezza o mettere a rischio la mia salute preferisco cancellare la data".