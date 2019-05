Emanuele Filiberto di Savoia operato per un tumore: “Sono tornato a casa e sto bene”

Per la seconda volta il principe Emanuele Filiberto di Savoia si dovuto sottoporre d’urgenza a un intervento per la rimozione di un tumore al setto nasale.

Dopo il primo intervento di qualche tempo fa sperava di essersi lasciato alle spalle questa brutta esperienza, invece il male si è ripresentato, ma , monitorandosi con scrupolo e regolarità, Emanuele Filiberto di Savoia è riuscito a intervenire in tempo.

Ricoverato d’urgenza, l'operazione è andato bene e ora il Principe è in convalescenza. La notizia dell’intervento chirurgico al quale ha dovuto sottoporsi l’ha voluta dare lui stesso attraverso un post su Facebook, nel quale ha pubblicato la foto del suo braccio nel letto d’ospedale.

“ Non è mia abitudine, ma anticipo le speculazioni…Oggi mi rifaccio operare dello stesso problema che ho avuto qualche anno fa… e non voglio nominare. Tutto andrà bene! Ho il morale e sono fiducioso ”, ha scritto il Principe.

L’intervento è riuscito ed Emanuele Filiberto è già uscito dall’ospedale: “ Grazie col cuore per tutti i vostri messaggi – ha scritto in un nuovo post su Facebook - Mi hanno dato forza e coraggio. Sono tornato a casa e sto bene! Qualche giorno di riposo poi... Avanti tutta! ”.



