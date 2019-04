Emily Ratajkowski senza reggiseno: i social impazziscono

Emily Ratajkowski è solo una delle tante personalità influenti che in questi giorni sono volate a Palm Springs per partecipare al Coachella Music Festival, una manifestazione che negli anni è diventata evento. I partecipanti arrivano da tutte le parti de mondo per questo che non si limita a essere un semplice festival musicale ma un vero e proprio appuntamento glamour a cui le star e i volti più noti dei social network non vogliono mancare.

La top model americana è arrivata a Palm Springs in compagnia di suo marito e la sua presenza è stata immediatamente oggetto di attenzione da parte dei tantissimi presenti. Ovviamente la ragazza ha documentato tutto sul suo profilo Instagram. Emily ha mostrato al mondo il suo sexy look per il primo giorno del Coachella Music Festival, che non poteva che essere estremamente sexy. La morbida camicetta, lasciata sapientemente aperta, mostra il lato più sexy di Emily Ratajkowski, che posa senza reggiseno in uno scatto sensuale ma non volgare. Indossa un paio di slip a vita alta della stessa fantasia della camicetta, un completo della sua linea di abbigliamento che oltreoceano è amatissima soprattutto dalle più giovani. La modella ancora non ha presenziato agli eventi del Coachella, ieri si è concessa una serata di divertimento in un locale con suo marito, ma sicuramente il suo outfit sarà uno dei più copiati delle prossime settimane.

Emily Ratajkowski guarda dritta verso l'obiettivo, catalizzando l'attenzione di chi si trova a osservare l'immagine. Uno sguardo magnetico che ha fatto la fortuna della modella, famosa anche per il suo corpo statuario e pressoché perfetto, oggetto del desiderio di tutte le principali case di moda. Nella foto, Emily Ratajkowski tiene in braccio un dolcissimo cucciolo nero: si chiama Shrimp e pare sia il nuovo arrivato nella famiglia della top model.