Emily Ratajkowski si sposa in gran segreto a New York

Emily Ratajkowski si è sposata in gran segreto a New York. A dare l'annuncio è proprio la top model sui social network.

Grande assente della settimana della moda a Milano è Emily Ratajkowski, la top model americana più famosa nel mondo. Ma il mistero è stato risolto. La bellissima indossatrice classe 1991 è infatti convolata a nozze con l'attore e regista Sebastian Bear-McClard, a cui è legata da poche settimane dopo la rottura con lo storico fidanzato Jeff Magid.

Il matrimonio si è svolto a New York ma senza abito bianco. La Ratajkowski ha indossato un completo pantalone con giacca lunga e cintura color senape. L'outfit accompagnato da un cappello nero con la veletta. L'annuncio è stato dato dalla modella su Instagram. "Mi sono sposata oggi", ha scritto in una Stories. E se la cerimonia è stata sobria, non resta che scoprire il posto scelto per la luna di miele.