Emma Marrone: "Adoro i fan feticisti, a volte mando le foto dei piedi"

Ospite de I Lunatici, il programma notturno di Rai Radio 2, Emma Marrone ha parlato del suo rapporto con i fan dai gusti più bizzarri: "I feticisti sono i miei preferiti, qualche volta mando le foto dei piedi".

Emma coglie l'occasione dell'intervista per rassicurare il pubblico sul suo stato di salute dopo i momenti bui degli ultimi tempi: "Sto bene, ho ancora quella sensazione di fifa, è stato un momento abbastanza tosto, ma grazie a Dio è andato tutto bene, meglio di così non poteva andare". Emma è cosciente che la malattia l'ha profondamente segnata e ha cambiato la prospettiva sulla sua vita: "Io sono diventata ancora più fragile, ancora più sensibile, ma lo vivo come un miracolo, non come un impoverimento".

Nell'intervento di Emma a I Lunatici c'è anche spazio per parlare del suo ruolo di attrice ne "Gli anni più belli", nuovo film di Gabriele Muccino in uscita a febbraio 2020, in cui la cantante interpreta il personaggio di Anna. Per la vincitrice di Amici è stata un'esperienza incredibile, sebbene molto faticosa: "È un ambiente diverso dalla musica, non avevo mai recitato, non avevo termini di riferimento. Non sapevo se stavo facendo bene o male".

Per riuscire al meglio in questo nuovo impegno lavorativo, Emma sostiene di aver scelto di seguire il proprio istinto e di essersi affidata totalmente al regista Gabriele Muccino: "Tutti sono stati carini e gentili con me, è stata una esperienza meravigliosa, ho vissuto una seconda vita che mai avrei pensato di poter vivere. È stato pazzesco".

E pazzesco - nel vero senso della parola - può essere, talvolta, anche il rapporto coi propri fan. Con un pizzico di ironia, Emma rivela di non spaventarsi per le richieste particolare e afferma, anzi, di adorare quelli con i gusti più bizzarri: "I feticisti sono i miei fan preferiti". Ma non solo, la cantante confessa anche di provare spesso ad assecondare le istanze più insolite: "Ogni tanto mi chiedono le foto di piedi e qualche volta gliele mando".

"Non ci vedo niente di male. Sono sempre gentili", ammette candidamente Emma, aggiungendo che sono altre le cose che la infastidisco in rete. "Ogni tanto c’è qualcuno che ha problemi di fama e pensa che insultando la gente o mortificandola possano essere meno frustrati", aggiunge la Marrone, facendo riferimento agli odiatori del web, sempre pronti a sfogarsi in maniera pesante dietro l'anonimato della tastiera.

