Emma Marrone in concerto a Tokyo accompagnata dal papà

Emma Marrone va alla conquista del mondo: dopo i successi in Italia, al momento si trova a Tokyo dove si esibirà in concerto il 21 aprile. E ad accompagnarla c'è anche il papà che, come spiegato dalla cantante in un post, le tiene la mano come quando era una bambina.

È un gran momento per l'artista italiana: lo scorso 13 aprile è stata pubblicata una versione giapponese di "Essere qui" ed è anche in questo modo che Emma cerca di allargare la cerchia dei propri fan, partendo proprio dal Giappone, dove in occasione della terza edizione di "Italia, Amore Mio! 2018" terrà un concerto esclusivo. Nella capitale nipponica, accanto alla cantante spunta anche il padre, che ha ringraziato dedicandogli un tenero pensiero su Facebook.

" Ok. Ci siamo quasi. Sono pronta per affrontare questa nuova avventura. O forse no. Non lo so. Ma me la voglio godere fino in fondo. E poi ho la fortuna di avere il mio papà al mio fianco. Mi tiene la mano come quando ero bambina. Sono al sicuro. Vado a cantare a Tokyo. #esserequi ", ha scritto Emma Marrone postando una fotografia con il papà.



Poche ore prima aveva pubblicato sul suo canale social anche un'immagine in bianco e nero che la ritraeva con il CD di "Essere qui" in mano, proprio davanti agli Universal Music Studios di Tokyo. La cantante volerà poi a Las Vegas il 25 aprile per esibirsi alla "Billboard Latin Music Week", realizzata grazie alla collaborazione di ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) e FIMI.

Tornerà a casa, in Italia, il primo maggio per salire sul palcoscenico di Taranto e prepararsi così per il tour italiano che partirà il 16 maggio da Roma.