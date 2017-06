Emma Marrone e Stefano De Martino di nuovo insieme? La verità alla festa di compleanno

Emma Marrone e Stefano De Martino sono tornati insieme? Le voci su un loro presunto ritorno di fiamma sono iniziate dopo che un paparazzo nello studio di Pomeriggio Cinque aveva dichiarato: "C’è una coppia molto social e molto talent, manca soltanto una foto definitiva, che poi è la prova inequivocabile, il bacio, è un deja-vu di questa coppia e credo che stia maturando da qui a poco la notizia definitiva".

Dopo questa rivelazione il gossip non si è più fermato e i fan della coppia hanno iniziato ad andare a caccia di prove per confermare il ritorno di fiamma. Ma costa sta accadendo tra Stefano De Martino e Emma Marrone? Sicuramente, tra la cantante salentina e il ballerino napoletano non ci sono più i rancori del passato. Tra i due c’è nuovamente un rapporto sereno e la prova è arrivata dalla festa di compleanno della Marrone, documentata nei minimi particolari dai fans sui social. Emma Marrone, infatti, ha compiuto 33 anni lo scorso 25 maggio, ma ha festeggiato sabato 3 giugno con una doppia festa per celebrare anche il compleanno dell’amica e manager Francesca Savini.

La festa si è svolta a Roma e hanno partecipato tutti gli amici e i parenti di Emma. La domanda che tutti si stanno ponendo è: c'era anche Stefano De Martino? Il sito Sologossip.it è in grado di spiegare cosa è successo per filo e per segno. "Alla festa di compleanno di Emma - scrive Sologossip.it - c’erano Alessandra Amoroso, Alessandra Mastronardi, i ballerini di Amici come Marcello Sacchetta, Daniele Sibilli e l’ex allievo Gabriele Esposito, ma c’erano anche Adelaide De Martino e Daniele Carotenuto, rispettivamente la sorella e uno dei migliori amici di Stefano che, tuttavia, non ha partecipato alla festa perchè, in quel momento, era con Santiago in Liguria per trascorrere il suo weekend tra padre e figlio".

E ancora: "L’assenza di Stefano, però, non ha scoraggiato i fans che hanno seguito la festa attraverso le numerose dirette fatte su Instagram dagli amici di Emma. Tra le tante foto e video ci sono anche quelle in cui Emma e Adelaide De Martino si divertono insieme. Ma c’è soprattutto un filmato in cui Adelaide si avvicina ad Emma passandole il suo telefono: la cantante prende il cellulare e si allontana dal luogo della festa. Mentre lo fa, si legge sulle varie fanpage dedicate alla Marrone, avrebbe pronunciato la parola 'amooo'. Con chi stava parlando Adelaide De Martino prima di passare il telefono ad Emma? Inoltre, durante la serata, Emma, accompagnata dal padre Rosario, ha cantanto il brano 'E penso a te' che, durante il tour di Amici dedicò a Stefano De Martino".

Come se non bastasse, Emma Marrone ha ricominciato a seguire sui social la sorella di De Martino. Insomma, gli indizi di un presunto riavvicinamento ci sono tutti. Sicuramente se son rose fioriranno.