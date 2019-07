Emma Marrone pizzicata in Puglia, il desiderio della salentina

Anche Emma Marrone ha staccato la spina dal lavoro tornando nella sua amata Puglia, per la precisione il Salento, per trascorrere qualche giorno di vacanza. La cantante è stata pizzicata in dolce compagnia, ossia i suoi genitori, dai paparazzi di Chi, il periodico di gossip diretto da Alfonso Signorini.

Senza ombra di dubbio una delle cantanti più amate e apprezzate degli ultimi dieci anni è Emma Marrone. Quest’ultima che è nata dalla scuola televisiva di Amici di Maria De Filippi, è molto apprezzata dai fan non solo per la sua voce graffiante e rock, ma anche per il suo carattere schietto e sincero.

In questo ultimo periodo la 36enne ha dimostrato di avere altre doti oltre al canto. Infatti qualche mese fa è stata impegnata sul set del nuovo film di Gabriele Muccino. Stiamo parlando de ‘I Migliori Anni’, che uscirà in tutte le sale cinematografiche a febbraio del 2020. Per il momento, invece, si sta godendo qualche giorno di relax in attesa di tornare a fare musica. La Marrone sta trascorrendo del tempo col padre, la madre e altri parenti. A testimoniarlo sono le foto postate dalla rivista Chi.

Emma Marrone vuole sposarsi? La frase sospetta

Nel nuovo numero settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini è contenuto un articolo su Emma Marrone. Oltre alle foto che mostrano la cantante al mare con la famiglia, il giornalista ha scritto questa frase: "Quasi quasi mi sposo".

La salentina per caso è fidanzata e nessuno lo sapeva? Oppure il periodico ha usato questo titolo perché Emma avrebbe intenzione di farsi una famiglia visto l’amore che le donano i suoi genitori? Molto probabilmente si tratta della seconda ipotesi.