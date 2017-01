Emma Marrone si commuove a "C'è Posta per te"

Emma Marrone si commuove e con lei tutto il pubblico di C'è Posta per te. La cantante ha fatto una sorpresa a Lucia, mamma di Veronica ed Alessandra. La donna ha perso il marito nel 2012. Da sempre è una fan della Marrone e così le figlie hanno deciso di farle un regalo. Una delle due ragazze, Veronica ha chiesto scusa alla madre per essere fuggita davanti alla malattia del padre. nella puntata di sbato 28 gennaio è stata l'inaspettata sorpresa di compleanno per Lucia, madre di Veronica e Alessandra e vedova dal 2012.



A organizzare il "regalo" proprio le due figlie. Emma durante la puntata non è riuscita a trattenere le lacrime dopo aver ascoltato la storia di Lucia e delle sue figlie: "Domani comprate una bella torta e tu soffia la tua candelina", ha detto la cantante che aveva con sé il numero 50: "Io sono distrutta. Sono partecipe delle vite degli altri e queste storie mi toccano. Capisco che ognuno di noi ha un modo di affrontare il dolore, a volte per non soffrire non viviamo determinate cose. Secondo me vale sempre la pena andare fino in fondo anche quando è dura e drammatica come questa storia". Clicca qui per guardare il video