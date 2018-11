Emma Thompson cerca di baciare William: panico per il Principe

Emma Thompson è stata protagonista di un simpatico siparietto insieme al Principe William.

È accaduto ieri a Buckingham Palace, come riporta Hello Magazine. L’attrice si è recata a palazzo per ricevere il riconoscimento ufficiale della Corona per i suoi meriti artistici nel teatro, tanto che da ora in avanti potrà essere chiamata «dame» Emma Thompson, com’è accaduto in passato a tante colleghe britanniche, da Helen Mirren a Angela Lansbury.

Il Principe William ha presenziato all’evento ed è stato accolto dall’artista con una richiesta particolare: un bacio. “ Posso baciarti? ” ha domandato infatti Thompson al secondo nella linea di successione al trono, che dal canto suo ha risposto “ No, non puoi ”. Il Principe è infatti tenuto a mantenere una rigida etichetta, in particolare in determinate occasioni pubbliche importanti.

“ Amo il Principe William, lo conosco da quando era piccolo ” ha raccontato poi l’attrice alla stampa, spiegando che la domanda “intima” è stata dovuta all’amicizia di lungo corso che la lega al padre di William, il Principe Carlo. Thompson è infatti anche molto affezionata al Principe Harry, come ha tenuto a precisare.

L’artista è un’attrice per il cinema e per il teatro - una vera e propria icona britannica - oltre a essere un attivista politica per varie cause, in particolare il femminismo. Nel Regno Unito, il suo impegno le ha permesso anche di vantare un primato molto particolare: è la sola donna oltre a Beatrix Potter - la scrittrice della serie di libri per bambini “Peter Coniglio” - autorizzata dall’autrice a realizzare un racconto della saga per scopi benefici.