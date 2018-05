Alla scoperta di Empire e della saga dei Lyon

C’è la musica, c’è il drama, ci sono gli intrighi, gli amori e una New York metropolitana che mozza quasi il fiato. Queste sono le caratteristiche peculiari di Empire, la serie americana di grande successo anche qui in Italia. In onda su FOX da oltre quattro anni, le battute finali della stagione appena conclusa negli Usa, sono in onda su Sky.

La musica è la miscela esplosiva, è il collante della vicenda che permette di raccontare senza peli sulla lingua, le vicissitudini della famiglia Lyon. Loro sono i magnati dell’industria musicale ai tempi di internet e dei social, sono una tra le famiglie più ricche e stimate di tutta la Grande Mela, ma nascondono un passato pieno di luci e ombre. L’Empire Records è stata fondata grazie ai soldi dello spaccio di droga che, Lucious e Cookie, hanno accumulato nel corso del tempo, e mentre cercano di nascondere le loro malefatte, la società viene scossa da lotte per il potere, patti scellerati e sordidi piani d’affari. E i tre figli di Lucious e Cookie, non restano di certo a guardare. Anche loro si intromettono negli affari di famiglia, scoperchiando un vaso di Pandora fatto di segreti e misteri.

La serie tv non nasconde tutti i meccanismi più particolari di una soap-opera, fin dal primo episodio si è intuita la sua vera finalità; ma Empire nasconde un sottotesto ben diverso. La famiglia Lyon racchiude tutta l’essenza della cultura black in momento di grandi cambiamenti socio-culturali. Le loro vicende, a volte un po’ estreme e surreali, rappresentano il sogno americano per quella minoranza di colore che deve sgambettare e lottare più forza, per sopravvivere in un mondo razzista e che non accetta nessun tipo di diversità.

E la musica fa da sfondo, è un ponte che unisce i due lati della serie tv: quello pop e quello più intimistico. Empire negli Stati Uniti è un fenomeno senza precedenti, tanto che da due anni la serie ha dato vita anche ad uno spin-off. In Italia ha trovato un bacino di pubblico molto attivo, che apprezza però maggiormente solo ed esclusivamente la venatura musical.