Enrico Mentana idolo dei social: i meme sulla maratona

I meme dedicati a Enrico Mentana hanno invaso i social network. È la conseguenza, come ormai accade da qualche anno, della Maratona Mentana relativa alle elezioni.

La trasmissione di La7 è infatti da tempo al centro dell'interesse degli utenti sui social network, in particolare per le doti di resistenza dello stesso Mentana, instancabile davanti alle telecamere nonostante le ore di diretta. Ed è proprio da questa considerazione che è scaturita la vignetta più famosa sull'argomento, quella realizzata da Don Alemanno: il Direttore è ritratto dietro al bancone del programma, con tanto di flebo e servizi igienici, mentre richiama l'inviato Paolo Celata.

Mentana è diventato una sorta di mito televisivo e i social si adeguano, un po' come è accaduto al divulgatore scientifico Alberto Angela, anche lui al centro di divertenti meme. Immagini e vignette delle ultime ore hanno, nel frattempo, ritratto Mentana in versione maratoneta o Highlander, come presentatore degli Oscar della politica, ma anche paragonato a Rocky Balboa durante uno dei suoi duri allenamenti. Addirittura in un fotomontaggio, Licia - il personaggio dei cartoni animati degli anni '80 - vede il volto di Mentana riflesso sulla luna e lo guarda sognante.