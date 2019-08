Er Faina si sfoga ed è polemica: "Due padri non fanno una famiglia. Non la considero famiglia"

Non è ancora partita, eppure la nuova edizione di Temptation island vip in arrivo fa già parlare molto di sé. Dopo l'ufficializzazione delle coppie vip partecipanti al docu-reality sui tradimenti, rimasto orfano di Simona Ventura e condotto a breve da Alessia Marcuzzi, il concorrente Er Faina, negli ultimi giorni, divide a metà l'opinione del web.

In un video condiviso sul suo profilo Instagram, Er Faina ha criticato le famiglie arcobaleno, rivendicando il valore della famiglia naturale: "Meglio crescere co du padri o du madri che te vonno bene, che in Orfanotrofio, però nun la chiamate famiglia. Almeno io non ce la faccio a chiamarla così". Tra i commenti social giunti dagli utenti su Twitter per Er Faina, si legge in particolare uno, che ha ricordato la reazione di Damiano Coccia, in arte Er Faina, alla notizia della proclamazione di Mahmood come vincitore del Festival di Sanremo 2019: "L'ignoranza di Damiano Er faina. Era incazzato per la vittoria di Mahmood. 'Un ragazzo non italiano che vince un festival italiano? Vergogna'. cit.". Un altro utente, tra i commenti riportati sulle ultime dichiarazioni di Er Faina, ha scritto: "Uno che ha quell'espressione ottusa e quell'atteggiamento da coatto va anche commentato?".

L'ormai noto YouTuber, Er Faina, ha speso alcune dichiarazioni critiche anche sul conto dei Gay Pride: "Oggi so annato a fa i capelli e per caso so passato in mezzo ar Gay Pride. Io non so contro i gay, ma nun me fate sentì dei figli ai gay perché me inca**o come una bestia. Me so fermato a vede sto Gay Pride e vede sta gente co e zinne de fori davanti le chiese e i ragazzi un po’ me rode er cul*. Però devo dì che è pieno zeppo de fig*".

Il pensiero di Er Faina sull'essere gay

Per il neo-concorrente del docu-reality sui tradimenti essere gay è una mera scelta di vita e non un vero e proprio orientamento sessuale: "Volete esse gay?! Prego accomodateve, tanto er cu*o è er vostro… Ma lasciate fori e creature da ste cose… Almeno fino a quando non saranno in grado de deciderlo da soli! #avantifaina".