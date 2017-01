Eredità, la gaffe del concorrente stupisce Frizzi

Un'altra gaffe a L'Eredità. La domanda è semplicissima: "Qual è a città ligure famosa per i fiori e le canzoni?". Eppure il concorrente Michele non riesce a dare la risposta. Ci pensa e prova a scegliere una risposta che di fatto è totalmente errata: "Genova". Subito dopo la risposta, il conduttore Fabrizio Frizzi resta senza parole e con un po' di imbarazzo e stupore reagisce con smarrimento. Così prova a capire quale sia la causa della confusione improvvisa che ha portato il ragazzo a rispondere in quel modo. Intanto la risposta è costato il posto a Michele. Subito dopo al posto del ragazzo è subentrata Bruna, la sfidante che ha dato la risposta esatta:"Sanremo". Però a quanto pare tra i giovani il Festival non è così noto come si possa pensare. Toccherà adesso a Carlo Conti e a Maria De Filippi riuscire a far tornare popolare la kermesse canora anche in una fascia di pubblico così giovane...