Eros Ramazzotti: è finita con la Pellegrinelli?

Tra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti, nonostante un matrimonio finito, i buoni rapporti rimangono. A testimoniarlo la stessa modella che, nella serata di sabato 3 agosto, giorno in cui Eros Ramazzotti si è esibito in concerto a Taormina, ha divulgato sui suoi profili social degli spezzoni della performance. Per lei l'ex marito non poteva che riservare il posto in prima fila. Su Instagram Marica immortala il momento di Terra promessa, singolo che ha reso il cantautore famosissimo. Il video, inoltre, fa intendere chiaramente che è stato realizzato proprio a ridosso del palco.

Intanto però non si placano gli insulti contro di lei: "Ho letto molte cose non belle sul conto di Marica questa settimana. Volevo dirvi che non è assolutamente quello che pensate; è una situazione che si trascina da un po' di tempo e adesso abbiamo deciso di dividerci". Cosi la difendeva Eros. Poi ancora: "Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica, non un'arrampicatrice come qualcuno ha sottolineato e tutte le schifezze che ho letto… Per cui la cosa migliore è ascoltare la mia musica, chi vuole, e il resto lasciarlo ai pettegolezzi di basso livello". Nel frattempo continua a tenere banco il gossip che vedrebbe la modella vicino a Charley Vezza.