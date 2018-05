Esagerati, tossici, geniali e ora pure inediti. Arriva il "tesoro segreto" dei Guns N'Roses

Allora è vero: arriva il tesoro segreto dei Guns N'Roses. L'indiscrezione circolava da un po' ma ora è definitivamente ufficiale: il 29 giugno esce Appetite for destruction: Locked N'Loaded Edition. Un cofanetto celebrativo in tanti formati diversi che arrivano a comprendere 5 dischi, 7 Lp, Box con sette vinili 7 pollici, oltre a memorabilia, gadget, foto, litografie, manifesti, plettri. Tanto per capirci, nella Super Deluxe Edition ci saranno 4 cd, un Blu Ray audio e un libro di 96 pagine con foto inedite dall'archivio personale di Axl Rose e via elencando.

In sostanza, una manna per chiunque ami questa band travagliata e, diciamolo, anche per chiunque ami il rock più duro, arrabbiato e malinconico. In fondo, non è un caso che Appetite for destruction, uscito a fine luglio 1987, sia l'album di debutto più venduto di sempre: ora è a 30 milioni di copie ma il dato è in continuo aggiornamento perché lo acquista chiunque voglia capire che cosa sia accaduto al rock dalla metà degli anni Ottanta in avanti. Axl Rose e Slash sono l'ultima coppia maledetta del rock'n'roll, quella che è arrivata dopo Mick Jagger e Keith Richards dei Rolling Stones (i «Glimmer Twins», i gemelli modaioli) e Steven Tyler e Joe Perry degli Aerosmith (i «Toxic twins», i gemelli tossici) e l'unica che con i litigi è riuscita a distruggere una band dal potenziale straordinario.

E che i Guns N'Roses fossero realmente una miniera d'oro si capisce anche dalla quantità (e dalla qualità) dei brani racchiusi dentro la scatola in legno massello con una croce in 3D sulla copertina. Nella Super Deluxe (che costa intorno ai mille dollari) ci sono i demo rimasterizzati dei provini di Appetite, oltre a 25 demo della preziosa e inedita Sound City Session del 1986 e due inediti dalle sessioni di registrazione di Appetite: Shadow of your love e Move to the city in versione acustica che arriva dalle session per GN'R Lies.

Ma non solo.

Sparse qui e là ci sono pure le cover di Heartbreak hotel di Elvis, Mama Kin degli Aerosmith e Jumpin' Jack Flash dei Rolling Stones, quest'ultima sia in versione acustica che in formato elettrico. E molto interessanti, si dice, sono le jam session incompiute intorno a musica e testi di The plague e New Work Tune. In poche parole, è il «Sacro Graal» di chi ama una delle band più difficili da amare, tanto è stata resa odiosa dai ritardi, dai litigi, dalle stranezze di uno dei frontman più ingovernabili e imprevedibili della storia, ossia William Bruce Rose Jr. detto Axl, nato a Lafayette nell'Indiana nello stesso giorno di Vasco Rossi ma dieci anni più tardi: 7 febbraio 1962.

Ma il fascino dei Guns N'Roses rimane inalterato visto che il tour della reunion con la formazione più o meno originale sia già diventato il quarto più redditizio della storia della musica. Adesso che la band riparte per un altro giro sui palchi di tutto il mondo (saranno a Firenze Rocks il 15 giugno) il dato sarà ancora migliore.

E, salvo litigi o eventuali follie, è probabile che Axl, Slash e soci, tutti graffiati dagli eccessi ma sempre scatenati e in forma, provino a raggiungere il primo posto tra le tournèe musicali più redditizie di sempre. Senza avere dischi nuovi. Senza scandali o copertine. Senza null'altro che tante belle canzoni e un fascino, quello del rock più muscoloso e maledetto, che non ha alcuna intenzione di invecchiare.