Escluso dal Gf per bestemmia, Gianluca Impastato è rancoroso

Nell’edizione 2017 del Grande Fratello Vip ci furono due esclusioni per bestemmia: una di Marco Predolin, e l’altra di Gianluca Impastato che, dopo il caso che ha visto coinvolto Antonio Zequila, non ha esitato a ritornare sulla vicenda di cui fu protagonista.

Già ai tempi, Impastato ritenne immotivata la sua squalifica dal reality show di Canale 5 sostenendo che la sua imprecazione non nacque da un momento di ira, ma fu il frutto di un momento conviviale vissuto con gli altri compagni della Casa durante il quale stava imitando l’amico e collega Diego Abatantuono. “ Credo di essere stato vittima di un’ingiustizia, stavo solo imitando Diego Abatantuono – si era giustificato Gianluca a Verissimo - . Ho la coscienza a posto. Mi ha chiamato Diego dicendomi che si capiva che ero in buona fede e non si trattava di un’imprecazione ”.

L’allontanamento forzato di Gianluca Impastato dal Grande Fratello Vip, però, continua ad essere ancora oggi un punto dolente per il comico, che ha deciso di intervenire dopo il caso che ha coinvolto Antonio Zequila. Nelle ultime ore, infatti, alcuni utenti del web hanno segnalato un video in cui pareva che il gieffino si lasciasse sfuggire una imprecazione, ma dopo un’attenta analisi è giunto il comunicato di Mediaset che scagiona definitivamente “Er Mutanda”.

“ Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna bestemmia nel corso del programma ”, si legge nella nota diramata da Cologno Monzese. Questa volta, però, Gianluca Impastato non ha condiviso il diverso tipo di atteggiamento riservato a lui e all’attuale concorrente della Casa e, via Twitter, ha replicato. “ Invece le verifiche sulla mia chi le ha fatte, un audioleso? ”, ha domandato con un pizzico di ironia mista a rancore il comico. In tanti, sui social, hanno dimostrato la loro solidarietà ad Impastato e nei numerosi post pubblicati dagli utenti, molti di loro si sono schierati dalla sua parte ritenendo, ad oggi, davvero insensata la sua espulsione dall’edizione 2017 del Gf Vip.

Molti altri, invece, hanno suggerito a Gianluca Impastato di voltare pagina e dimenticare quel brutto momento di televisione che lo vide coinvolto. Al comico, però, sembra pesare ancora il “processo alle streghe” di cui fu vittima (forse ingiustamente).