Espulsioni ad Amici, la De Filippi: "Credo nella rieducazione"

Maria De Filippi manderà i ragazzi della scuola di Amici a pulire le strade di Roma. La "punizione" è arrivata dopo il caso dell'espulsione di 4 concorrenti per alcuni "party" non autorizzati all'interno dell'accademia del talent. Cosa sia successo tra le mura della scuola non è ancora stato spiegato dalla De Filippi che ha scelto il low profile pensando direttamente a come "rieducare" i suoi ragazzi: " ragazzi che partecipano al talent lasciano la loro famiglia: stanno la maggior parte del tempo nella scuola, poi ci appoggiamo a un albergo che diventa per noi una succursale del programma. Sono ragazzi che si allontanano dai loro genitori e ne sentiamo la responsabilità. Per questo, era giusto insegnare loro il rispetto della disciplina necessaria per il mestiere che vogliono imparare, regole di vita che segue chiunque si ponga un obiettivo. Quando è successo questo casino abbiamo deciso di dare loro una punizione", spiega in un'intervista al Corriere della Sera.



A questo punto la conduttrice spiega i motivi del suo silenzio e cosa l'ha spinta a non rivelare al pubblico i motivi dell'esclusione dei 4 ragazzi dal talent show: "E va bene che sono fortunati, che hanno a disposizione lezioni di canto, ballo, assistenza medica, vitto e alloggio e uno stipendietto a fine mese. Ma hanno 20 anni e la televisione resta una grande lente di ingrandimento che può etichettare cose che — se fossero successe in famiglia — sarebbero rimaste in famiglia. Loro si sono rivolti a me per cantare e ballare, non perché racconti quello che è successo, e rispetto questa volontà. Ma con loro, privatamente, sono entrata assolutamente nel dettaglio". Insomma, la conduttrice ha scelto di dare una seconda possibilità a quei ragazzi che probabilmente con lo sbarco in tv hanno dimenticato il rispetto dei ruoli e soprattutto della disciplina.