Eurogames, proposta di matrimonio dopo la gara di baci sott’acqua

Colpo di scena nella puntata del 3 ottobre scorso degli Eurogames: uno dei concorrenti della squadra dell’Italia si è inginocchiato davanti alla fidanzata per farle la proposta di matrimonio.

Tra giochi, divertimento e battute, la terza puntata degli Eurogames condotta da Ilary Blasi e Alvin è andata avanti all’insegna del sorriso, ma non è mancata una nota romantica. Direttamente dal Cinecittà World, le squadre in gara per questo nuovo appuntamento si sono trovate ad affrontare lo storico momento dei "baci sott’acqua". Come da regolamento, i concorrenti in gara devono cercare di segnare il record e battere gli avversari rimanendo più tempo sotto acqua baciando il compagno di squadra. Nessuno, però, fino al momento della proposta di matrimonio, poteva immaginare che la coppia in gioco per l’Italia fosse anche una coppia nella vita reale.