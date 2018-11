European Film Awards, due film italiani in corsa come Miglior film europeo

Ieri sono state annunciate a Siviglia le candidature per l’European Film Awards. Le premiazioni si svolgeranno il prossimo 15 Dicembre. Tra i tanti film in concorso spuntano ben 8 nomination per due produzioni italiane.

Si tratta di Dogman diretto da Matteo Garrone e Lazzaro felice di Alice Rohrwacher. A testa hanno 4 nomination come miglior film, miglior regista, miglior attrice (la stessa Rorwacher) e attore (Marcello Fonte già premiato a Cannes) e come miglior sceneggiatura. Continua il trend positivo per il cinema italiano. Dopo che la critica ha baciato i due film in gara, e il pubblico ha apprezzato in maniera più che positiva l’incursione nelle sale di Lazzaro Felice e Dogman, l’European Film Awards è un grande trampolino di lancio.

“Sono un riconoscimento importate per il nostro cinema queste 8 candidature” commenta il delegato di Rai Cinema, “Un numero così elevato non si era mai visto fino ad ora, è un traguardo che nessuno si sognava” continua. “Sia Garrone che la Rohrwacher sono due registi ambiti e talentuosi il cui stile è stato riconosciuto in tutti i festival e in tutte le sale in cui i loro film sono stati distribuiti. Per noi rappresenta una sfida già vinta” conclude.

Ovviamente ci sono altri film in concorso, anche loro presentati a Cannes lo scorso mese di maggio. Tra cui Border, co-produzione danese vincitore di Un Certain Regard, e Cold War premiato con la Camera D’or.