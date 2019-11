Eva Henger contro la figlia Mercedesz: "Ha violato la volontà di Schicchi, tutti sapevano"

Le ultime dichiarazioni di Mercedesz Henger a Live! Non è la d’Urso hanno fatto infuriare la madre Eva che, attraverso delle Instagram story, si è dissociata da quanto raccontato e accusato la figlia di aver violato quella che è sempre stata la volontà di Riccardo Schicchi.

Mercedesz, infatti, rivelando di non essere la figlia biologica del primo marito della Henger avrebbe infranto il desiderio del padre di non rendere pubblica questa situazione. Eva, attraverso una serie di video postati sul suo profilo social, ha raccontato che Schicchi è sempre stato a conoscenza della situazione, sin da quando Mercedesz è venuta la mondo, ma avrebbe chiesto che queste situazioni private non venissero mai rese di dominio pubblico. “ Tutti sapevano la verità, ma Riccardo fece questa richiesta: che questa cosa non venisse mai detta pubblicamente perché lui era felice e orgoglioso di essere il padre di Mercedesz e non avrebbe mai voluto essere derubato del suo ruolo come è stato fatto ieri – ha detto la Henger visibilmente provata - . Ora Riccardo, nel pensiero collettivo, non sarà mai più il padre di Mercedesz e questo, lui, non lo avrebbe mai voluto ”.

Poi, l’attacco alla figlia Mercedesz: “ Questa cosa, detta dalla persona alla quale lui ha dedicato la sua vita, è stato come farlo morire per la seconda volta ”. Eva Henger, quindi, ha smentito il racconto della figlia che, ai microfoni di Live!, ha spiegato che di questa situazione erano a conoscenza solo poche persone. La ex attrice a luci rosse, infatti, ha ribadito che amici, parenti e anche la scuola frequentata da Mercedesz sapevano che non era la figlia naturale di Riccardo Schicchi proprio perché non aveva il suo cognome e, ad inizio anno scolastico, la famiglia dovette presentare il foglio che testimoniava l’adozione totale.

“ Tutti sapevano la verità, ma c’era un patto per cui non ne avremmo mai dovuto parlare pubblicamente – ha continuato a raccontare la Henger - . Lo sapevano anche a Mediaset perché Mercedesz firma da cinque anni con il suo vero nome. Tutti hanno rispettato questa volontà, ultima e unica di una persona defunta ”. “ Io ho insegnato a mia figlia che se non voleva parlare di una cosa, non ne doveva parlare – ha aggiunto ancora Eva, molto amareggiata per quanto accaduto - . Al fantomatico giornalista che ti ha chiamata, bastava dire: ‘Io di questa cosa non ne parlo’. Nessuno ti ha messo la pistola in testa per rispondere o andare in un programma televisivo per parlarne ”.