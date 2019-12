Eva Henger e la figlia Mercedesz in guerra anche a Natale

Il Natale avrà rischiarato le ombre e calmato i bollori nel rapporto tra le due Henger, mamma Eva e figlia Mercedesz? Eva Henger e la figlia sono state al centro dell'attenzione del pubblico italiano per svariati mesi per via delle polemiche sollevate da entrambe che le ha contrapposte in un continuo rinfacciarsi di colpe su questioni scottanti. La ex porno star Eva Henger è stata sovente ospite dei programmi tv condotti da Barbara d'Urso per discettare del rapporto, a suo dire, turbolento tra la figlia e Lucas Peracchi. Dichiarazioni, quelle rilasciate dall'opionista, che hanno inasprito l'opinione della figlia Mercedesz nei confronti di sua madre, incrinando il rapporto con lei. Da allora, come un effetto domino, una mossa dietro l'altra, ha pregiudicato la già fragile relazione tra le due sensuali donne dell'est Europa. Dal canto suo, Mercedesz non ha fatto sconti a sua madre, rinfacciandole dinanzi alla platea italiana di aver eluso di confessare che lei non fosse la figlia legittima di Riccardo Schicchi. Quest'ulteriore affermazione ha creato gelo tra mamma e figlia sino a decretare un distaccamento non facile da risanare tra di esse. Neanche l'atmosfera lieta, di amore universale che circola durante le festività natalizie ha contribuito a rappacificare Eva e Mercedesz Henger. Entrambe hanno trascorso il Natale, festa simbolo dell'unione familiare, del focolare domestico, agli antipodi, non soltanto geograficamente ma anche affettivamente.

Natale oppositivo: Eva Henger in déshabbillé in Egitto e Mercedesz a Piacenza in intimità con Lucas

Lo strappo tra Eva Henger e Mercedesz è profondo. Mai come in questo momento madre e figlia sono distanti e divergenti su molte questioni determinanti di vita. E come non notare la distanza plateale tra loro anche il giorno di Natale, festa della pace e dell'amore per antonomasia, soprattutto, in ogni nucleo familiare. Il Natale incita al perdono reciproco e ad accantonare i dissapori del passato. Ma, evidentemente, il flusso positivo non ha raggiunto la famiglia Henger. Le due donne sono tuttora ai ferri corti. In molti avranno scrutato il profilo social della procace Eva Henger anche durante le festività natalizie per poter ammirare le bellezza della loro star. E i fan avranno contastato in quale località si trovava la Henger madre il giorno di Natale. L'ex attrice di film hard, infatti, ha postato quattro foto ispirate al tema natalizio con oggetto la sua figura altamente sensuale. La opinionista ungherese ha desiderato rivolgere gli Auguri di Natale ai suoi numerossisimi ammiratori in modo originale, ma affine al suo stile e alla sua tendenza all'esibiionismo.

"Buon Natale #hohoho Bella Gente! Auguro a tutti una felice Natale pieno d’amore" , questo è il messaggio conciso scritto da Eva Henger, ma che punta al cuore delle persone che la seguono e la amano. L'ex porno diva ha scelto di trascorrere le vacanze di Natale in una terra soleggiata, prediligendo la meta vip di Sharm El Sheikh, in Egitto. L'ex attrice sta condividendo la vacanza africana in compagnia del suo attuale marito, Massimiliano Caroletti. In codesta caliente location si è immortalata in alcuni scatti decisamente sexy con indosso una lingerie succinta del colore tipico del Natale e della passione, il rosso fuoco. La mise della Henger è ad alto contenuto erotico: intimo body-perizoma rosso, couillard di un altettanto rosso sgargiante, da classico stile donna dominatrice, e ammiccando al clima natalizio, cappello di Babbo Natale. La madre di Mercedesz Henger esibisce un fisico strepitoso, mostrando fiera le sue curve seducenti e flessuose. Gli scatti osé della attraente ungherese hanno indotto in tentazione i suo fan, catturati dalle immagini della procace 47enne ex pornostar. Il post ha riscosso un grandissimo successo di consensi: oltre 37 mila like. Un risultato entusiasmante in termini di autostima per la Henger madre.

Nelle foto sensuali a bordo piscina, Eva Henger ostenta un corpo tonico e conturbante a dispetto della sua età: fondoschiena tornito, décolleté procace, sguardo ipnotico e una sinuosità del corpo davvero incredibile. Dai commenti approvatori e adulatori dei suoi follower si evnce il tenore surriscaldato: " W Babbo Natale", "Che bona", "Gnocca vera", "Incantevole", "Wow bellissima…", "Me lo ricordavo diverso Babbo Natale…Preferisco di gran lunga questo…Stupenda divinità". E altri ancora: "Sei uno splendore!", "Il tempo per te si è fermato. Buone feste", "Strepitosa", "Eva unica…Ma puoi farci arr….e pure a Natale?", "Inimitabile proprio".

Le foto hot di Eva Henger pubblicate su Instagram palesano che tra madre e figlia non è ancora giunto il momento di riavvicinarsi e mettere una pietra sopra sulle vicissitudini passate, per accantonare le reciproche incompresioni e gli screzi personali. Dove ha trascorso, invece, il suo Natale l'altrettanto seducente Mercedesz Henger? La figlia 28enne della famosa ex attrice hard è rimasta in Italia, nel freddo territorio dell'hinterland di Piacenza, tra le braccia calorose di Lucas Peracchi. La Henger figlia e l'ex tronista di Uomini e Donne hanno festeggiato la ricorrenza del Natale nel borgo di Castell'Arquato, località in cui la coppia innamorata convive. Nonostante la lontananza e l'acredine che turba il rapporto tra madre e figlia, Eva e Mercedesz Henger ricevono entrambe amore dai loro rispettivi compagni, il ché sopperisce alla carenza d'affetto che esse si sono precluse di donarsi.