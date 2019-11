Eva Henger insuperabile: lo scatto hot "provoca" i fan

Oggi Eva Henger ha 47 anni ma la sua carriera si avvia un anno prima di diventare maggiorenne, quando vince il titolo di Miss Ungheria. Da quel momento inizia una carriera di successo nel settore della moda, per poi sbarcare nel 1995 al mondo del porno nei film diretti da Riccardo Schicchi, che sposerà (per poi divorziare in un secondo momento). Lui, infatti, è il primo che la scrittura per un film in questo ambito e che ne fa una pornostar internazionale.

Sebbene Eva Henger abbia poi svolto anche il ruolo di opinionista, attrice e conduttrice televisiva, il pubblico maschile italiano continua a ricordarla come il volto del porno che ha fatto sognare generazioni e generazioni di uomini. Seppur oggi non sia più giovanissima, Eva conserva ancora tutto il suo fascino e la sua sensualità. Così, forse per dimenticare i diverbi avuti con la figlia Mercedesz a causa di Lucas Peracchi, Eva ha postato un’immagine su Instagram per la felicità e l’entusiasmo dei suoi fan.

Dire che lo scatto sia bollente è riduttivo, visto che la Henger è immortalata di spalle con il suo spettacolare lato B in primo piano. Insomma, un fisico mozzafiato da far invidia a molte ventenni. A corredo del post, la seguente didascalia: “Bellissima serata egiziana, con le stelle che brillano sempre come gli occhi miei quando ti guardo”.

Il risultato? I suoi fan hanno immediatamente invaso la foto di commenti e like. Il suo sederino a mandolino ha infatti mandato in tilt tutti quanti. Un fan le ha scritto: “Hai un lato B favoloso” . Un altro ha immediatamente aggiunto: “Io vedo due pianeti” . La bellezza di Eva, inoltre, è tale da procurare alcuni piccoli problemi di salute: “Un colpo al cuore” . Il cielo stellato d’Egitto, invece, è passato facilmente inosservato: “E chi le guarda le stelle con un panorama così?!?” . E ancora: “Grazie della splendida visione, sei sempre più bella!” , “Sei tu che brilli come una stella” , “Un’interessante prospettiva” , “L’Egitto come non l’abbiamo mai visto” e “Poi mi sento dire che la perfezione non esiste” , hanno commentato i suoi fan più fedeli.

Infine, non manca qualcuno che la vorrebbe rivedere in qualche film porno nonostante l’età. Infatti, pur avendo superato i 40 e sempre più vicina ai 50, Eva Henger è in splendida forma, complice una dieta sana, un work out intenso e lo zampino di madre natura. Un utente così si rivolge a lei con la speranza di rivederla presto all’opera: “Non hai nulla da invidiare alle altre attrici porno. Torna per noi!” .

