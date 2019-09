Eva Longoria supporta Felicity Huffman: "Mi ha aiutata contro un bullo"

A distanza di molti anni dalle riprese di Disperate Housewives, Eva Longoria confessa di aver subito episodio di bullismo sul set. L'occasione è una lettera scritta come difesa della sua amica e collega Felicity Huffman, rea confessa di aver corrotto alcuni funzionari per l'ammissione di sua figlia al college.

Nel sistema americano, è consuetudine che persone vicine agli imputati per determinati reati scrivano al giudice per dare la propria testimonianza sulla sua moralità e condotta. Eva Longoria non è che una delle 27 persone che hanno spontaneamente deciso di rivolgersi al giudice che sta seguendo il caso e la sua lettera ha avuto un'eco molto ampia proprio per i contenuti e le ammissioni dell'attrice. Normalmente queste lettere non vengono diffuse per la stampa ma vista la caratura dei personaggi coinvolti, NBC News è riuscita a entrare in possesso del suo contenuto, pubblicandolo. Gran parte della missiva è incentrata sul periodo che Eva Longoria e Felicity Huffman hanno condiviso sul set di Desperate Housewives. La Longoria racconta il dramma di doversi presentare sul set nei giorni in cui era obbligata a lavorare con una persona, di cui non fa il nome, che perpetrava su di lei atti di bullismo: “ Aspettavo con terrore i giorni in cui dovevo lavorare con questa persona perchè erano una vera e propria tortura. Almeno finchè un giorno non è intervenuta Felicity, ha detto al bullo di fermarsi e tutto si è concluso. Felicity riusciva a capire la mia ansia e la paura che mi stravolgeva anche se non mi ero mai lamentata e non ne avevo mai parlato con nessuno. ”