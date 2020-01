Ezio Greggio: “Iacchetti? Tra noi buona convivenza, non ho amici nel mio ambiente”

Molti credono che Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti siano anche grandi amici, oltre che colleghi dietro il bancone di Striscia la notizia, ma questa idea non corrisponde esattamente alla realtà dei fatti.

“ Tra noi c'è un tacito accordo di buona convivenza ”: con queste parole Greggio ha definito il suo legame con Iacchetti, lasciando intendere che, a suo parere, l’amicizia sia ben altra cosa. Eppure, tra i due conduttori, la sintonia davanti le telecamere di Canale 5 è perfetta, ma questo fa parte della professionalità e della bravura di entrambi. “ Quando siamo in onda usciamo insieme a cena qualche volta, ci mandiamo qualche messaggio, ci facciamo qualche scherzo – ha spiegato Ezio Greggio ai microfoni della trasmissione radiofonica I Lunatici - . Poi però per me è lontano lui ”.

“ È un compagno di banco di televisione – ha aggiunto ancora il conduttore in riferimento al collega Iacchetti - , gli voglio bene, mi ha insegnato tante cose senza dirmi niente. Io l'ho osservato, mi ha insegnato molte cose senza volerlo ”. Se non amici, dunque, Greggio sembra essere legato al collega da profonda stima e rispetto che, tuttavia, non possono essere i soli ingredienti necessari per costruire un vero rapporto di amicizia.

Anzi, proprio riguardo questo aspetto, Ezio Greggio ci ha tenuto a chiarire di non avere amici veri nel mondo dello spettacolo. “ Non ho amici nel mio ambiente. In teatro costruisco le famiglie, da tanti anni non ho una famiglia, a volte produco i miei spettacoli, scelgo delle persone brave e giovani che hanno bisogno, mi stanno vicino e mi vogliono bene – ha precisato lui - . Ceno sempre con i tecnici, non sopporto le follie dei vip ”.