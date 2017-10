Fabio Fazio risponde ai vegani: "I nostri pesci preferiscono vivere in acqua che in un prato"

Dopo le polemiche dei vegani contro l'acquario-scrivania di Fabio Fazio presente nella nuova edizione di "Che tempo che fa" il conduttore ha deciso di rispondere alle critiche.

"Tengo a dire che i nostri pesciolini stanno benissimo. Sono pesci che preferiscono vivere in acqua che in un prato. Sono pesci tropicali che nell'acquario stanno benissimo, mangiano e sono seguiti dal veterinario" , ha risposto durante la trasmissione.

Poi Fazio ha raccontato perché ha deciso di mettere un acquario nella scenografia: "Sono un omaggio al primo talk della Rai che era, appunto, Acquario di Maurizio Costanzo".

La polemica era nata la scorsa settimana quando i vegani avevano lanciato accuse contro il programma condotto da Fabio Fazio: "Mostrare pesci prigionieri a tutta l’Italia è una cosa senza alcun senso e anche obsoleta. La nostra realtà è indignata. Lavoriamo costantemente per divulgare il rispetto della vita in tutte le sue forme e siamo rimasti molto delusi che una trasmissione come questa, molto seguita, proponga animali in cattività a soli fini estetici" , aveva dichiarato Renata Balducci, presidente dell'Associazione vegani italiani Onlus.

Al coro si era aggiunto anche il coordinatore di AssoVegan Pier Paolo Cirillo che ha scritto una lettera aperta: "Pensa veramente il conduttore di Rai 1 di creare un’atmosfera familiare e serena intervistando i suoi ospiti con accanto una gabbia con dentro dei poveri pesciolini pescati in acque esotiche per far bella mostra davanti a chi non avverte più l’empatia e la sensibilità di considerarli degli esseri viventi, ma solo soprammobili?".

Chissà se adesso la risposta ironica di Fabio Fazio e la sua spiegazione servirà a placare la loro indignazione.