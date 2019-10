Fabio Rovazzi fa ballare Mara Venier che rischia l'incidente hot

L'intervista a Fabio Rovazzi di Mara Venier nel corso dell'ultima puntata di Domenica In ha riservato non poche sorprese. Il video messaggio di stima di Albano, la gag sulla dormita fatta dal cantante nei camerini prima dell'intervista, fino al ricordo commosso del padre scomparso. Il momento più divertente della parentesi domenicale dedicata al cantante è stato però il balletto di coppia sulle note di "Andiamo a Comandare", la hit di Rovazzi che spopolò nell'estate del 2016. Alla fine della chiacchierata, Mara Venier prima di congedate Fabio Rovazzi gli chiede un favore: " Senti tu mi devi insegnare i passi di 'Andiamo a comandare' che mio nipote mi dice che non so farlo ". L'ospite coinvolge così la padrona di casa nel famoso movimento di spalle della canzone, ma Mara Venier ha qualche difficoltà con la camicetta che, troppo scollata, rischia di far uscire il seno fuori a ritmo di musica. " Scusa ma non possono proprio farlo ", scherza la conduttrice mentre si tiene il decolté con le mani per evitare il peggio.

L'intervista di Mara Venier ha svelato anche il retroscena dietro il video girato con Will Smith, tutto concordato per promuovere il nuovo film del divo di Hollywood. Infine il cantante ha voluto ringrazie un mito della musica italiana, Gianni Morandi, per la fiducia concessagli anni fa con la featuring del brano "Volare": " Devo ringraziare Gianni, accettando la collaborazione ha preso anche un rischio, quello di uscirne male con un ragazzino che era uscito da poco con due pezzi strani e chissà quale era il terzo. Accettando di fare questa cosa con il mio terzo brano (che ha avuto un successo pazzesco) da quel momento chiunque ho chiamato ha risposto. Difficile che io proponga qualcosa che metta a rischio, di base si fidano di me, anche Albano ".