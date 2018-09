Fabrizio Corona: "Racconterò la mia vita 24 ore su 24 in diretta"

Fabrizio Corona è tornato: l'ex re dei paparazzi è pronto a rimettersi in gioco, dopo essersi riappacificato con la ex moglie Nina Moric e aver ritrovato la pace in famiglia, vuole mostrare come vive ai tutti i suoi numerosi fan. A conferma di ciò, Corona, durante una chiamata fatta in diretta l'11 settembre a Mattino 5, ha dichiarato che ben presto ci saranno delle grosse novità che lo interesseranno e lo vedranno protagonista assoluto.

"Il 1 ottobre lancerò il mio portale dove racconterò la mia vita 24 ore su 24 in diretta" : questo è l'annuncio fatto da Fabrizio, il quale non ha certo timore di mostrarsi senza filtri ai follower. Le telecamere, quindi, secondo quanto detto dal diretto interessato, lo seguiranno in ogni circostanza: un reality che diventa realtà per Corona, il quale non si è mai risparmiato nei confronti di chi lo segue. Tra gli ultimi video che lo rendono star del web c'è quello in cui Fabrizio va in bici per le vie di Milano cantando "Viva la libertà", ma che lo vede protagonista di una rovinosa caduta. Basta vedere quante visualizzazioni ha ricevuto la story postata sui social per comprendere che il portale avrà un successo assicurato.

Ma non sono finite qui le dichiarazioni concesse da Fabrizio Corona ai microfoni di Federica Panicucci: "ll riavvicinamento con Nina è una delle cose più belle che ho fatto e che mi rende più felice in assoluto" , ha ammesso Corona. Inoltre, il fotografo ha aggiunto che la foto in cui è al fianco della ex moglie risale alla domenica appena trascorsa: la famiglia felice a cena insieme: "Penso che da ora in poi, tutte le domeniche le passeremo così: insieme a mia moglie e a mio figlio a mangiare una pizza felici e sereni".

Pare essere un periodo buono quello che sta vivendo Fabrizio: oltre alla sfera lavorativa e a quella familiare, a dare soddisfazioni a Corona è anche la sfera sentimentale. L'ex re dei paparazzi, dopo aver chiuso definitivamente la sua relazione con Silvia Provvedi, ha una nuova compagna al suo fianco: Zoe Cristofoli, che da poco ha festeggiato i suoi 22 anni, con una festa organizzata proprio da Fabrizio in suo onore. Con il portale, scopriremo di certo passo dopo passo come si evolverà anche la vita privata di Corona.