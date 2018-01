Fabrizio Frizzi: "Dopo il malore ho capito che la vita va goduta"

Fabrizio Frizzi si racconta in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Il conduttore infatti ha svelato alcuni retroscena nella sua lotta contro il malore che l'ha colpito qualche settimana fa. "Ho sempre avuto la gioia di vivere e di godere la vita momento per momento, l'esperienza brutta che ho dovuto affrontare non ha fatto altro che confermare quello che già sapevo", racconta. E ancora: "La vita va goduta, perché non sai mai quello che succede domani".



E di fatto il conduttore è già tornato dal qualche settimana al timone de l'Eredità, il game show di Rai Uno. Ma non nasconde i segni lasciati da quel malore: "Non sono ancora in grado di andare in giro senza essere 'restaurato' e quindi con molta umiltà me ne sto a casa, sto con la famiglia e combatto la battaglia quotidiana", ha continuato, "Poi durante la settimana per tre o quattro giorni vengo a fare L'Eredità, mi 'restaurano', c'è tutto il tempo per farlo, e ho la protezione che mi garantisce la squadra del programma. Non che mi vergogni a farmi vedere con i segni dovuti alle terapie che ho fatto, però preferisco per ora starmene un po' protetto, perché bisogna ricominciare a esporsi quando si sta bene". Infine rivoleg un messaggio a chi di fatto gli è stato vicino nei momenti più difficili. Uno su tutti Carlo Conti che di fatto ha aiutato il conduttore nelle fasi più critiche subito dopo il malore: "Mi ha aiutato come solo un fratello può fare. Gli sono molto grato".