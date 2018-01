La famiglia di Versace contro la serie tv: "Non è stata autorizzata"

Sale l'attesa per la serie televisiva sulla morte di Gianni Versace. Ma, a pochi giorni dalla messa in onda, la famiglia dello stilista si dissocia.

Con un nota, riportata dall'Ansa, i familiari del noto stilista, ucciso il 15 luglio del 1997 all'esterno della sua villa di Miami, esprimono tutta la loro rabbia in merito alla serie televisiva sugli ultimi giorni di vita di Gianni. " La famiglia non ha autorizzato né ha avuto alcun coinvolgimento nella serie televisiva dedicata alla morte di Gianni - si legge - Dato che Versace non ha autorizzato il libro da cui è parzialmente tratta, e non ha preso parte alla stesura della sceneggiatura, questa serie televisiva deve essere considerata un'opera di finzione" . "The Assassination of Gianni Versace", così il nome della serie, sbarcherà in Italia il prossimo 19 gennaio e sarà esclusiva di Sky. Nel cast Penelope Cruz che interpreta della sorella Donatella, Edgar Ramirez nel ruolo di Gianni e Ricky Martin in quello di Antonio D'Amico, compagno dello stilista.