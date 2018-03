Fan contro Naomi Campbell: "Rimpicciolisci il naso con Photoshop"

Una delle supermodelle più famose al mondo, soprattutto gli anni '90, è stata recentemente criticata dai fan per una foto pubblicata su Instagram. Si tratta di Naomi Campbell, accusata di aver usato Photoshop per rimpiccolire il naso.

Nelle scorse ore, infatti, Campbell ha postato un'immagine ravvicinata del suo volto, scatenando la reazione immediata dei numerosi fan, i quali si sono convinti la modella abbia modificato naso, occhiaie e simmetria del viso con il noto software di fotoritocco. Questo perché la pubblicazione dello scatto risale a qualche anno fa, di conseguenza gli utenti hanno subito individuato le modifiche digitali sull'immagine. " Perché hai photoshoppato il naso rendendolo più piccolo? Nella foto originale è più grande ", si legge tra i commenti. E ancora, c'è chi dice " Impeccabile, ma sei più bella con il tuo naso ", mentre altri spiegano " è così triste che tu abbia photoshoppato le tue caratteristiche ".

La maggior parte dei commenti in cui si menziona Photoshop fa riferimento a una foto precedente, che i fan ritengono sia l'immagine originale, non ritoccata. E in effetti, la foto originale è di Francois Nars, inserita in un libro pubblicato nel 2016, in cui si nota una leggera differenza nelle caratteristiche del viso di Naomi Campbell, specialmente in relazione al naso che su Instagram appare effettivamente più sottile.

Non è noto se sia stata la modella o meno a ritoccare la foto, ma il post sul noto social network ha ricevuto oltre 167.000 like e migliaia di commenti.