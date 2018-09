Fazio: "La mia ultima dichiarazione redditi? È di oltre 2 milioni di euro"

Ricomincia Che tempo che fa. Ed è probabile che, insieme al programma di Fabio Fazio, ricominceranno pure le polemiche. A partire da quelle sul suo onorario.

Ospite al Tempo delle Donne, il conduttore ha spiegato alcune delle novità del programma in onda sulla prima rete della tv pubblica. Una su tutte, la presenza come ospite fisso di Cottarelli. “Stiamo assistendo a un sommovimento mondiale, sta vincendo un atteggiamento di pancia, un’ondata di superficialità emotiva e di aggressività — ha detto Fazio, come riporta il Corriere —. La presenza di Cottarelli è un modo per mettere un punto fermo, per essere laici e oggettivi in un momento di scarsa razionalità. Penso sia un dovere del servizio pubblico offrire un’analisi competente su temi che interessano tutti i cittadini".

Sull’anno che verrà, Fazio si è detto fiducioso, ma consapevole che ci sarà da conquistare il pubblico. “Sarà complesso, con una concorrenza mai vista e una frammentazione degli ascolti ancora più marcata", ha detto. Ci sarà ovviamente la politica, anche se non è detto che comparirà pure Salvini di fronte alle telecamere: “Io lo avevo invitato la scorsa edizione – ha spiegato il conduttore - lui disse che non gli ero simpatico".

Non poteva mancare ovviamente un riferimento ai suoi incassi da conduttore. "Sono stato molto fortunato nella mia carriera – ha spiegato Fazio - ho firmato contratti importanti. La mia ultima dichiarazione dei redditi è di oltre 2 milioni di euro, di cui, come è giusto che sia, pago la metà in tasse”. La dichiarazione dei redditi, però, per il conduttore non dovrebbe diventare motivo di polemiche: "C’è una cosa che trovo inaccettabile - ha spiegato -: che il denaro diventi l’unica scala di valori per poter avere un’idea piuttosto che un’altra. Il denaro non può essere una condanna per rinnegare tutti i valori con cui sono cresciuto".

Infine una stoccata sugli ascolti di Che tempo che fa. “Ha guadagnato un punto e mezzo in più rispetto all’anno scorso – ha detto Fazio - costa un terzo rispetto a una fiction, è pagato interamente dalla pubblicità, ha vinto 27 serate su 32. Sono fiero che la mia azienda sia in utile grazie a questa operazione".