Federica Lepanto single perchè ambisce al trono di Uomini e Donne?

Federica Lepanto non ha finito la sua esperienza a Temptation Island come avrebbe immaginato. Infatti lei era fermamente convinta che con Massimo ci sarebbero stati altri momenti condivisi. La verità invece è stata che lui ha preferito corteggiare un’altra single. Federica è ritornata a casa. Ha movimentato solo le prime giornate dell’isola, poi pian piano è sparita dalla scena, lasciando spazio ad altre tentatrici, che ormai sono sulla bocca di tutti.

Federica Lepanto in attesa del trono di Uomini e Donne?

L’ex gieffina ha messo a tacere tutte le voci del suo presunto fidanzamento con queste parole: "Kissing my boyfriend". Chi ha baciato? In realtà molti pensano sia semplicemente un bluff per mettere a tacere i gossip. Estate da single, per Federica, in attesa del trono di Uomini e Donne? Si è ritornato a parlare della sua possibile esperienza nel programma di Maria De Filippi e probabilmente sarà una delle protagoniste della stagione 2019/2020: Federica è molto amata e gli ascolti sicuramente non deluderanno le aspettative.