Federica Pellegrini "ringhia": "Le mie parole vengono sempre strumentalizzate"

Federica Pellegrini è sicuramente una delle sportive italiane più vincenti ed influenti degli ultimi 15 anni di sport. La 30enne veneta, infatti, ha vinto di tutto nella sua disciplina e proverà a chiudere con il botto alle prossime Olimpiadi di Tokyo che si terranno nel 2020. Federica, in una lunga intervista concessa a Sportweek, ha ripercorso alcune tappe della sua carriera: "Non cambierei nulla della mia vita sportiva, sono convinta ci sia un percorso già segnato. Se sono venute belle cose dopo, magari prima non andavano bene. Non è stato sempre facile, però nel nuoto sono riuscita a fare tutto questo, e non è poco".

La Pellegrini ha sofferto molto per alcune storie d'amore andate male. D quella con Luca Marin fino ad arrivare a quella più importante con il suo ex collega Filippo Magnini, ora felicemente fidanzato con la sexy showgirl , ex Letterina di "Passaparola" e volto di Milan Tv Giorgia Palmas. La fortissima nuotatrice di Mirano, però, durante l'intervista e ancora una volta si è poi tolta qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di alcuni giornalisti per la sua storia d'amore, finita male, con Filippo Magnini: "Tanto poi tutto viene strumentalizzato. Se io dico H scrivono Z. Che senso ha? Tutti vogliono una dichiarazione perché sono parte in causa come ex fidanzata. Non è così".