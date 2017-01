Federica Pellegrini, ritorno di fiamma ​con Filippo Magnini

Sembrava che tra Federica Pellegrini e Filippo Maginini fosse finita. Le dichiarazioni di lei e le risposte di lui sembravano le classiche schermaglie tra due ex fidanzati. Ora però i due sono stati pizzicati insieme da Oggi.

Fidanzamenti, crisi, rotture e ripensamenti: si può descrivere così la storia d'amore tra i due talenti del nuoto. Dopo settimane in cui sembrava che la coppia fosse oramai storia, Oggi pubblica le foto di un prorompente ritorno di fiamma. Negli scatti si vede un bacio bollente in auto. Le immagini lasciano pochi dubbi e sicuramente faranno piacere ai moltissimi fan. Dopo una serata romantica i due tornano a casa in un abbraccio appassionato. (Clicca qui per vedere le foto)