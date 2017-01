Federica Pellegrini rivoluziona il suo look. E le foto sono ad alto tasso erotico

Ospite nella quattordicesima puntata di Che tempo che fa, Federica Pellegrini affronta diversi argomenti, dallo sport alla vita privata (solo alcuni accenni) e alla fine della lunga intervista, il conduttore Fabio Fabio le regala un paio di pinne col tacco a spillo.

La campionessa di nuoto ha subito sfoggiato le nuove pinne in piscina e ha condiviso la foto su Instagram che ha fatto letteralmente impazzire i fan. Le pinne col tacco sono solo l'ultima di una serie di oggetti "ad alto tasso erotico". Come scrive l'Urbanpost, Federica Pellegrini da quando si è lasciata con Filippo Magnini ha rivoluzionato il suo look.

La nuotatrice, soltanto qualche giorno fa, si è mostrata sui social con un paio di stivali stringati ad altezza coscia. Lo scatto è da 18 mila "like" e subito ha infiammato gli animi. Ma non solo. In più immagini la Pellegrini si è presentata al pubblico con leggere vestaglie da notte molto sensuali che lasciavano intravedere l'intimo sotto.

Ma nonostante questi cambio di rotta, Federica da Fazio confessa di essere felice anche se non vuole più di tanto parlare della sua relazione. " Ora io sono felice - spiega la campionessa -. Negli ultimi mesi mi è capitato di trovare paparazzi appostati anche in un bagno di un locale pubblico dove ero con alcuni amici. Volevano alcune fotografie inedite ".

Attualmente non si conoscono i reali motivi che hanno portato alla separazioni dei due nuotatori, anche se alcune fotografie inedite di Chi, mostrano la coppia in vacanza alle Maldive. Forse l'amore non è del tutto finito? Magnini a parte, Federica Pellegrini sta bene e il suo nuovo look piace al pubblico. Eccome se piace.

My dream come true #myperfectfins Una foto pubblicata da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 9 Gen 2017 alle ore 06:35 PST