Federica Sciarelli legge gli insulti alle donne in tv

Federica Sciarelli ha parlato del problema della violenza sulle donne durante l'ultima puntata di Chi l'ha visto. La giornalista l'ha fatto a modo suo, con fare pacato ma diretto. E così ha deciso di leggere in diretta alcune frasi e alcuni insulti alle donne che ha trovato su alcuni gruppi di Facebook. "Dette da me sembreranno ancora più volgari", ha affermato la conduttrice mentre andava avanti nel suo elenco di insulti. E subito la clip ha fatto in poco tempo il gior del web con migliaia di utenti che l'hanno condivisa sui social. "Inutile riempirsi di belle parole", ha commentato la Sciarelli, "parlare di femminicidio e poi lasciar correre queste vere e proprie istigazioni alla violenza contro le donne. Questi gruppi vengono spesso chiusi, ma resta il fatto che queste frasi sono state scritte e sono andate in rete. Lo ripetiamo per l’ennesima volta: i gruppi Facebook che inneggiano alla violenza contro le donne commettono un reato e i responsabili vanno identificati e denunciati". (Clicca qui per guardare il video con l'elenco di insulti letto dalla Sciarelli).