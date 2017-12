Federica Vincenti lascia Placido: "Troppa la differenza d’età"

Dopo 17 anni è finito il lungo matrimonio tra il 71enne Michele Placido e la 36enne Federica Vincenti. Troppa la differenza d'età: la vecchiaia, spiega lei in un'intervista a Vanity Fair, "si è allargata, piano piano, fino a farsi voragine. Non a distruggerci, ma a governare lei".

"Cambia il corpo, cambiano i muscoli, le forze. Cambia la testa, può togliere i pensieri e il ricordo a un uomo che ha fatto la cultura nel mondo al pari di mostri d’intelletto come Monicelli, Albertazzi. Cambiano i desideri. Le voglie non sono più comuni", aggiunge Vincenti. "L’amore cambia — racconta Federica —. Quando è agli inizi non ci pensi: che un giorno quella differenza d’età vi dividerà per forza di cose, che tra voi ci sarà la vecchiaia, e che sarà abissale"