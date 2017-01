Federico Zampaglione e il post della Gerini su Facebook

La storia da Claudia Gerini e Federico Zampaglione dei Tiromancino ormai è finita. La relazione si è chiusa da tempo e il cantante adesso frequenta un'attrice emergente, Giglia Marra. anche la Gerini da tempo avrebbe trovato un altro "cavaliere" e i paparazzi l'hanno più volte immortalata con Andrea Preti col quale avrebbe una storia da qualche mese. Il gossip spesso ipotizza un tradimento dietro la fine di un rapporto come quello tra Zampaglione e la Gerini.

Ma non è questo il caso. Ed è stata la stessa attrice con un post su Facebook a spiegare cosa sia accaduto davvero. "Nessuno ha tradito nessuno. Da tempo c’è solo una solida amicizia per crescere insieme nostra figlia", ha scritto su Facebook la Gerini, con un post condiviso successivamente da Zampaglione. Poi il cantante ha mandato un messaggio alla Gerini: "Forever Friends, Fede”. Insomma a quanto pare la rottura era stata consumata da tempo e i due, secondo quanto racconta la stessa Gerini non avrebbero interrotto il rapporto a causa di un'intrusa o di un altro uomo.