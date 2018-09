Fedez casalingo alle prese con centinaia di scarpe

"Mi sono lanciato in questa cosa di voler riordinare l'armadio delle scarpe, ma mi sono reso conto che ho fatto una c...ata". È questa l'ultima storia pubblicata da Fedez sul suo profilo Instagram. Il rapper in versione "casalingo" a Milano ha deciso di riodinare tutte la scarpe in attesa del ritorno della neosposa Chiara Ferragni che si trova a New York per la settimana della moda.

Fedez, alla prese con le faccende domestiche, ha svuotato tutti gli scaffali pieni di sneakers. "Avete presente quando vi imbarcate in una cosa che era meglio non fare?" , ha chiesto ai follower mentre mostrava le centinaia di scarpe sul pavimento. "Questo è il motivo per cui mi tengo sempre occupato e non rimango a casa".

"Metti tutto a posto tu quando torni vero? Chiara Ferragni...", ha poi scritto alla moglie. Ma dopo ore è comunque riuscito a venirne a capo.