"Tuo figlio imbecille e maleducato": Fedez gela l'hater che prende in giro Leone

Una vita sotto i riflettori. È così che Fedez e Chiara Ferragni vivono la loro quotidianità senza – apparentemente – momenti off. I due, infatti, sono la coppia social del momento e, di riflesso, il piccolo Leone è tra i bambini vip più chiacchierati. Una popolarità che, però, porta anche con sé alcune conseguenze non proprio piacevoli. Anzi.

Ed è così gli hater non mancano mai e, spesso e volentieri, sono così agguerriti da non risparmiare critiche persino al piccolo Leone. Fin dalla nascita, infatti, il bambino soffre di una piccola problematica che gli causava l’accumulo del liquido nelle orecchie. Di conseguenza, i genitori sono stati costretti a optare per l’intervento chirurgico al Children’s Hospital di Los Angeles.

Questo è stato senza dubbio un episodio significativo, perché accanto all’affetto dimostrato da molti fan, sono venute a galla anche tante divergenze tra il rapper milanese e gli hater. Divergenze che, ancor oggi, rischiano spesso di portare allo scontro aperto sui social. L’ultimo video condiviso su Instagram, infatti, suscita in pochissimo tempo la reazione del web. Nel video, papà e figlio sono comodamente seduti sul divano e Leone allontana teneramente il papà facendo il gesto di andar via. Poi, grazie al connubio tra immagine e musica – la famosa A Natale puoi - questo momento di intimità si trasforma in un siparietto divertentissimo. Ma c’è un dettaglio che non sfugge a nessuno. "Il cuscino/divano peloso dietro alla testa di Fedez si confonde con i suoi capelli" , fanno notare alcuni. Anche Chiara Ferragni commenta il tenero video in cui Leone respinge il papà: "Vuole solo la mamma" .

Tuttavia, davanti a questo tenero momento di quotidianità, alcuni hater hanno colto l’occasione per prendere di mira il piccolo. Nel video, infatti, Fedez si avvicina verso la zona delle orecchie per poi sorprenderlo con un bacetto sul collo. A detta di alcuni, Leone tollererebbe ancora mal volentieri quando qualcuno tenta di avvicinarsi in quella zona, visto che sin dalla nascita gli avrebbe provocato non poche sofferenze. Un hater ha quindi insultato il figlio di Fedez con un commento orribile: "Non solo imbecille ma anche maleducato… Dovreste insegnargli l’educazione… ma voi cosa ne sapete?!" . Fedez, visibilmente ferito da queste parole, ha reagito nel giro di qualche secondo andando a colpo sicuro: "Sei davvero un cog**one e auguro – anche a te – di non avere mai dei figli!" .

Altri, invece, si sono limitati a prendere le difese di Leone che, così piccolo, è già diventato una star dei social senza neanche volerlo. "Secondo me si è rotto le palle di essere perennemente ripreso, dovreste smetterla e lasciarlo libero di scegliere. Non si può continuare a sfruttare i bambini sui social solo per avere visibilità…" , ha tuonato un utente.

