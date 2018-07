Fedez e Ferragni, casa in cambio di pubblicità?

Un attico da quattrocento metri quadri con una vista mozzafiato su Milano e un piano adibito soltanto al guardaroba e alle scarpe. I milioni di follower di Fedez e Chiara Ferragni conoscono bene l'abitazione esclusiva della coppia grazie alle Instragram Story che sevelano sempre più dettagli del super attico.

E proprio uno di questi tour virtuali all’interno dell’appartamento del rapper e della fashion blogger ha scatenato molte polemiche. Secondo il rotocalco Oggi, infatti, l’attico sarebbe stato regalato alla coppia in cambio di pubblicità su Instagram.

In una delle loro Story i due si sarebbero lasciati scappare una frase esplicita sull'appartamento. "Cambieremo letto, questo è un po' triste" , avrebbo detto Fedez e la Ferragni riferendosi alla stanza della tata del piccolo Leone. Secondo la rivista, queste parole lasciano pensare al fatto che il letto non l'avrebbero scelto loro e fanno rafforzare l'ipotesi per la quale la casa della coppia non sia stata comprata, bensì regalata in cambio di pubblicità.

Per il momento la coppia non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Non resta che attendere la prossima Insta-Story.